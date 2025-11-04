Official Releases from the European Medicines Agency

Discussion about this post

User's avatar
Sonia Elijah's avatar
Sonia Elijah
Nov 4

Thank you Silvia for your tireless efforts in fighting for transparency.

Expand full comment
Reply
Share
1 reply by Dr. Silvia Behrendt
OpenVAET's avatar
OpenVAET
1d

Great work, thank you, happy to discover your Substack !

Expand full comment
Reply
Share
1 more comment...

No posts

© 2025 Dr. Silvia Behrendt
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture